ضوابط لنزول البحر بسبب ارتفاع الموج لـ3 أمتار في الإسكندرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في نشرتها الجوية، جميع المصطافين من ارتفاع الأمواج لليوم الثاني علي التوالي على السواحل الشمالية على رأسها شواطئ الإسكندرية ما تبعه وضع ضوابط من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، لكافة المصطافين خلال وقت ارتفاع الأمواج.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية ضوابط نزول بحر الإسكندرية بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، خلال فترة ارتفاع الأمواج التي تصل اليوم إلى 3 أمتار وهو ما يصنف بكونه وضع مضطرب قد يسبب حالات غرق.

ضوابط نزول بحر الإسكندرية خلال ارتفاع الأمواج

- توخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر.

- التواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب.

- يفضل ارتداء لايف جاكت.

- التأكيد على تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي لحين استقرار الأمواج

- الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ المتواجدين بكل شاطئ.

رايات البحر.. مؤشر ارتفاع الأمواج

ولفتت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى رفع رايات البحر على الشواطئ التي تُشير إلى وضع الأمواج وكيفية التعامل معها:

- رفع الراية الخضراء تعنى إن حالة البحر آمنه وتسمح بالنزول للمياه.

- رفع الراية الصفراء تعني إن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة الحذر.

- رفع الراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.