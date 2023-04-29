مصرع موظف صعقا بالكهرباء في منزله بالمنوفية

شهدت إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرع موظف صعقا بالكهرباء في منزله، أثناء توصيل ماكينة لحام في مصدر التيار الكهربائي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم الدفع بقوة أمنية إلى مكان الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع موظف صعقا بالكهرباء داخل منزله

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 42 عاما، وبسؤال أسرته أكدت أنه توفي صعقا بالكهرباء أثناء توصيل «فيشة» ماكينة لحام في الكهرباء بمنزله، ونفت وجود أي شبهه جنائية حول الوفاة، وتم تحرير محصر يحمل رقم 3217 إداري مركز قويسنا لسنة 2023، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

إخطار بمصرع موظف في قويسنا

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينة، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع موظف أثناء استخدام ماكينة لحام في منزله بدائرة المركز، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.