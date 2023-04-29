«رئيس طور سيناء»: انتهاء أعمال تطوير الطرق بتكلفة 60 مليون جنيه

أعلن مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، انتهاء أعمال تطوير الطرق بمدينة الطور، مشيراً إلى أنّ التطوير شمل إحلال وتجديد وتوسعة الطرق الرئيسية، مثل طريق المحافظة مجمع البنوك، طريق كورنيش الجبيل.

وقال «الغمريني» في تصريح لـ«الوطن»، إنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، افتتح طريق كورنيش الجبيل بتكلفة 43 مليون جنيه، ويشمل مقاعد وضاءة ومكان مخصص للدراجات وذوي الهمم.

43 مليون جنيه تكلفة تطوير طريق كورنيش الجبيل

وأكد رئيس مدينة طور سيناء، أنّ إجمالي المبالغ المخصصة للطرق والتحميل بالمدينة بلغت 60 مليون جنيه، بينها 43 مليون تكلفة طريق كورنيش الجبيل بطول 3 كيلومترات.

وأوضح أنّ طريق المحافظة مجمع البنوك، يبلغ طوله 1.3 كيلو، وجرى إحلال وتجديد وتوسعة الطريق بالكامل بتكلفة بلغت نحو 17 مليون جنيه، وإقامة مقاعد وأرصفة علي جانبي الطريق وزراعة أشجار النخيل لتجميل الطريق، مشيرًا إلى أنه تقرر افتتاح الطريق خلال الفترة المقبلة، وجري تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه للتجميل والمرافق.

طريق كورنيش الجبيل

طريق كورنيش الجبيل بمدينة طور سيناء، طوله 3 كيلومترات، وهو طريق مزدوج عبارة عن حارتين، كل واحدة عرضها 19.5 متر بإجمالي عرض 35 مترًا.

وأضاف أنّ تطوير الطرق، شملت تحديث ونقل المرافق مياه وكهرباء، بالإضافة إلى صيانة واجهات العمارات المطلة على الطريق، وتحديث الزراعات بالجزيرة الوسطى والجانبية، وجرى تزويد الطرق بشبكة إضاءة صديقة للبيئة.