إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق «طنطا - كفر الشيخ»

أصيب 3 أشخاص، من أسرة واحدة، بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب مركبة نارية تروسيكل، على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، بالقرب من مدخل مول طنطا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب تروسيكل

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بلاغاً يفيد بانقلاب مركبة نارية تروسيكل علي طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، بالقرب من مدخل مول طنطا، أسفر عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين

وكان مستشفى المنشاوي، استقبل كل من، محمد نبيه، ويبلغ من العمر 31 عاماً، يعاني من كسر بالقدم اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، بسيوني نبيه، 43 عاماً، مصاب بكسر بالزراع الأيمن، وسحجات وكدمات بالجسم، أحمد بسيوني، 15 عاماً، بكدمات وسحجات وكسور، وجميعهم مقيمين بقرية دمشيت التابعة لمركز ومدينة طنطا، وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.