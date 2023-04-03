إصابة 3 إثر انقلاب تروسيكل في ملوي بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بقرية دير البرشا في مركز ملوي، بجنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

انقلاب تروسيكل بقرية دير البرشا

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة بطريق قرية دير البرشا في شرق النيل بمركز ملوي.

نقل 3 مصابين إلى مستشفى ملوي

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من: علي محمد 50 عاما، رزق سيد 48 عاما، أحمد رمضان 55 عاما، جميعهم يقيمون في مركز ملوي، والأول مصاب بغيبوبة تامة، والثاني والثالث بكدمات وسحجات واشتباه كسور بانحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل فريق من إدارة المرور للوقوف على ملابسات الحادث.