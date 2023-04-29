إصابة 4 في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بـ«زراعي الفشن» ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي الشوشه سدس بالفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بالفشن لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بزراعي الشوشه بالفشن

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي في الفشن، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في المحافظة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «محمد.ب.ع» 65 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وابنه محمد 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و«محمد.ع.أ» 33 سنة، مندوب مبيعات، ومصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و«محمد.ف.ج» اشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم يقيمون بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.