وزير التموين: حجم مخزون القمح يكفي حتى يوليو المقبل

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحجم الاستراتيجي للقمح حاليا يكفي حتى 5 يوليو المقبل، فضلا عن نسب التوريد المحلي حاليا، بالإضافة إلى استمرار الاستيراد في الموسم المحلي لتأمين المخزون.

التضخم العالمي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في السلع الأساسية

ونوه وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة، منذ قليل، أن التضخم العالمي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في السلع الأساسية، بداية من جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية التي نتج عنها عدم الاستقرار في الأسواق، فضلا عن أزمة الدولار.

وأضاف «المصيلحي»: «حافظنا على مستوى الاحتياطي السلع الاستراتيجية 6 أشهر، مع طرح القمح في البورصة السلعية للقطاع الخاص، من أجل حدوث استقرار نسبي في أسعار المكرونة والدقيق والقمح»، موضحا أن مصانع المكرونة التزمت بالأسعار بعد طرح القمح في البورصة، مع حدوث اتزان عام في سعر الدقيق والمكرونة.