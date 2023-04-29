مؤتمر صحفي لوزير التموين لإعلان الأرصدة الاستراتيجية من ‏السلع الأساسية

يعقد بعد قليل، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏مؤتمرا صحفيا بديوان عام ‏الوزارة، ‏للإعلان عن بدء موسم توريد القمح المحلي 2023، والأرصدة الاستراتيجية من ‏السلع الأساسية.‏

موسم توريد القمح المحلي

وانطلق موسم توريد القمح المحلي بداية أبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، بسعر 1500 جنيه للإردب بدلا من 1250 جنيها للإردب، تشجيعا للمزارعين في توريد القمح لصالح هيئة السلع التموينية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح.