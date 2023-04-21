وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏إجازة عيد الفطر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنّ المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها أمام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أنّه بحسب تقرير صادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سيتم فتح 30% من مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينية، إضافة إلى فتح منافذ التجزئة التابعة لشركتي الجملة العامه والمصرية، وفتح مصنع تعبئة السكر في السادس من أكتوبر خلال عيد الفطر المبارك.

ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية

وأضاف التقرير أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكدت أنّه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية كالزيت والأرز والسكر، إضافة إلى البقوليات والكحك والبسكويت والأسماك المملحة، في المنافذ المميكنة والتجزئة، لتلبية احتياجات المواطنين منها خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّه يتابع يوميا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود واسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات.

إنشاء غرفة عمليات مركزية

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، بأنّه جرى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لمتابعة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية، مشيرا إلى أنّ توجيهات ‏الوزير للمديريات التموينية، شملت المتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بجميع الأنشطة التجارية وتوافر الوقود، والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة، والمرور على مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الأسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة، كما شدد الوزير على المديريات التموينية بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها.‏