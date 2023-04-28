بسبب الرياح.. إزالة تراكمات رمال تُعيق المرور بطريق البويطي بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، كميات كبيرة من الرمال التي غطت طريق البويطي المتفرع من الصحراوي الغربي، بسبب سرعة وشدة الرياح.

إزالة تراكمات رمال بطريق البويطي

وتابع المهندس عماد حسن رئيس مركز مدينة بني مزار، عمليات إزالة الرمال التي تسببت في إعاقة حركة المرور بطريق البويطي بشكل جزئي، حيث تم الدفع بلودر الوحدة المحلية لقرية صندفا، بإشراف مينا يوسف رئيس القرية، وتم إزالة الرمال لتسير حركة السيارات بالطريق.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق البويطي

وفي وقت سابق شهد طريق البويطي الثلاثاء الماضي حادث انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جميعهم يقيمون في مركز بني مزار، حيث تم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وتشهد محافظة المنيا حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، خلال فصل الربيع، حيث تضرب الرياح والأتربة جميع أرجاء المحافظة بين الحين والأخر، الأمر الذي يؤدي إلي وجود تراكم للرمال على جوانب الطرق الصحراوية السريعة وخاصة طريق القاهرة-أسيوط الصحراوي الغربي، حيث تتابع الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حالة الطرق بشكل يومي لإزالة أي تراكمات رمال قد تعيق حركة المرور.