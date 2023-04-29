«الشباب والرياضة» تواصل تنفيذ مبادرة «قيمنا من تراثنا» في شمال سيناء

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات مبادرة «قيمنا من تراثنا»، للتوعية الدينية والأخلاقية في نسختها السادسة، بمركزي شباب قرية الروضة ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة 300 من النشء.

التعرف على القيم والأخلاق لدى النشء والشباب

وأوضحت جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، أن المبادرة تهدف إلى التعرف على القيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر المصرية، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتعديل السلوك الخاطئ لدى النشء، والتعرف على القيم والأخلاق التي كانت موجودة عند أجدادنا المصريين القدماء وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

وأكدت إيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة، أن فعاليات المبادرة تضمنت مجموعة من الورش الحوارية، وحاضر بها مجموعة من الأساتذة والخبراء فى عدة مجالات، بحضور الدكتور أحمد أبو القاسم من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والدكتور عماد مهدي عضو اتحاد الأثريين، والفنانة رحمة محجوب خبيرة ورش حكي ومسرح العرائس، والدكتور عبدالله محيي الدين مدير إدارة النشاط الثقافي والبيئي والعلمي بالوزارة ومشرف المشروع.

دعائم المجتمع

وتضمنت الورشة الأولى الحديث عن أهمية الاهتمام بدعائم المجتمع، وهي الأسرة، والقدوة، والمدرسة، والهوية والانتماء، علاوة على تدريب النشء على الأخذ بالأسباب، والصبر، وتحمل المسئولية، وغيرها من الصفات الحسنة.

وتضمنت الورشة الثانية محور «قيمة في أثر»، وذلك بعرض الصورة ومناقشة النشء والحضور فى وضع قيمة لها، ومحور «الهوية الوطنية والانتماء في مصر القديمة»، من خلال عرض لنماذج الحضارة المصرية القديمة من محافظة شمال سيناء، وتوضيح بعض النماذج التى تبرز أننا نحمل نفس الجينات الوراثية لأجدادنا المصريين القدماء، وعرض بعض النماذج من تعاليم حكماء مصر القديمة في آداب الطعام والأخلاق وبر الوالدين والعلم، عرض لبعض الصور والنماذج لإبداعات واختراعات المصرى القديم.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة يتم تنفيذها في قرى مبادرة «حياة كريمة»، وذلك انطلاقا من الاهتمام بالإنسان المصري، وتم تنفيذها في محافظة شمال سيناء تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء.