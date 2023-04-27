افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالعريش والشيخ زويد

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن افتتاح مشروعات خدمية وتنموية بكل من العريش والشيخ زويد في مختلف القطاعات التنموية جاء في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

مشروعات تنموية في شتى المجالات بشمال سيناء

وأشار إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأسبوع المقبل، حيث إن الاحتفال بعيد تحرير سيناء مستمر حتى الخامس من مايو المقبل ويتضمن افتتاح مسجد الجفجافة وتسليم عقود منازل التجمع التنموي في خشم القاد بمركز الحسنة بوسط سيناء.

وأكد المحافظ، أن محطة تحلية المياه بقبر عمير بطاقة 240 مترا مكعبا في اليوم، وبتكلفة 2.650 مليون جنيه، حيث تضم محطة تحلية و3 آبار ومبنى إداري ومولد كهرباء بقدرة 200 ك. ف. أ. التغذية المحطة.

واضاف أن بئر المياه بتجمع أبو مغيض بقبر عمير على عمق 65 مترا، بطاقة 50 متر مكعب في الساعة لزراعة 5 افدنة تخدم 7 أسر، حيث يقوم مجلس المدينة بالصيانة الدورية وتوزيع المياه علي المزارعين.

دعم القرى العائدة بشمال سياء

وأعلن المحافظ عن دعم القرى العائدة وتقديم كافة الخدمات المتنوعة للمواطنين بناء على توجيهات القيادة السياسية.