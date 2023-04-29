وزير التموين: استلام 365 ألف طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معدل توريد القمح المحلي من المزارعين الحالي أعلى من موسم توريد القمح للعام الماضي.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، أنه جرى توريد 365 ألف طن قمح محلي حجم التوريد من المزارعين منذ بدء الموسم.

وأشار وزير التموين، إلى أن حجم المساحات المنزرعة بالقمح يبلغ 3.2 مليون فدان بمتوسط إنتاج 18 إردبا للفدان الواحد.