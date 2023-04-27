45 ألف جنيه حصيلة إيرادات فيلم «ساعة إجابة» في يوم واحد

حقق فيلم ساعة إجابة والذي يضم عددا كبيرا من الفنانين إيرادات تقدر بـ45 ألف و529 جنيها، في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، ليتذيل القائمة التي تصدرها فيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، والذي حقق إيرادات أمس مليون و325 ألف و608 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم ساعة إجابة

يضم فيلم ساعة إجابة عدد من الفنانين أبرزهم غادة عادل، شريف سلامة، سوسن بدر، نجلاء بدر، آيتن عامر، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، مراد مكرم، فراس سعيد، فيدرا، انتصار، أحمد فتحي، الطفل سليم مصطفى، تأليف شيرين علاء ومحمد خضر وأحمد شيكو، إخراج مصطفى أبو سيف.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة، حول طفل صغير في الثامنة من عمره، يجد نفسه يعيش مع عائلات مختلفة، وكل مرة يلتقي أب وأم من طبقات وثقافات مختلفة، وذلك بعد دعوته أن يستبدل الله والده ووالدته بأشخاص آخرين، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مليئا بالتشويق.

ويعرض في دور السينما بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، عددا من الأفلام أبرزها هارلي بطولة محمد رمضان، وفيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وفيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو وسيد رجب، وفيلم مغامرات كوكو بطلة بيومي فؤاد وشيرين رضا، وفيلم بعد الشر بطولة علي ربيع وأس أس، وفيلم باريس رمسيس بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام.