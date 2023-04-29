الحبس عامين لشاب وغرامة 50 ألف جنيه في تعاطي المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة بمعاقبة شاب في القليوبية بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 50 ألف جنيه، لتعاطيه مخدري الترامادول والهيروين رغم عدم حيازته لهما وبراءته من تهمة تعاطي مخدر الحشيش الذي تم ضبطه بحوزته.

إدانة المتهم من قبل النيابة العامه استنادا الى التحليل المعملي للطب الشرعي

واستندت المحكمة فى حكمها الذى وصفته بانه فريد من نوعه إلى إدانة المتهم من قبل النيابة العامه مستنده الى التحليل المعملي للطب الشرعي بمركز السموم الذي أجرته وباشرته النيابة العامة بمعرفتها وتحت إشرافها.

النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل وفق المادة 22 إجراءات جنائية وأن كافة إجراءات التحقيق التى تقوم بها وفق نص المادة 200 إجراءات جنائية منتجة لأثارها لا يشوبها ثمة بطلان ومنفصلة ومنبتة الصلة عن إجراءات الضبط والقبض والتفتيش السابقة عليها والمحررة بمعرفة ضابط الواقعة وأنه وأن كان ثبت لديها عدم تعاطيه لمخدر الحشيش.

كما نوهت المحكمة فى ختام حكمها إلى أنها طبقت ما استقرت عليه مبادئ محكمة النقض الحديثة في هذا الصدد، مؤكدة أن الإجراءات التى تباشرها النيابة العامه بنفسها لا توسم بالبطلان ومنبتة الصلة عن واقعة الضبط.

إجراء التحليل المعملي للمتهم بمعرفة النيابة

ولفتت المحكمة إلى أن إجراء التحليل المعملي للمتهم بمعرفة النيابة صادف صحيح القانون والمشروعية القانونية وكافٍ لإدانة المتهم حتى ولو لم يضبط مع المتهم المخدر.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد ضبط المتهم خلال أحد الأكمنة الثابتة على كورنيش النيل بشبرا الخيمة أثناء قيادته لسيارته حضر المتهم يقود سيارته وهو يدخن سيجارة وأثناء ذلك قام المتهم بإلقاء السيجارة فالتقتها الضابط، وتبين أن بها مخدر الحشيش وبتفتيشه عثر معه على علبة بها 8 سجائر محشوة بالحشيش وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامه قامت بالتحقيق وتم إجراء تحليل له بمعرفتها بمركز السموم فجاءت النيتجة سلبية لمخدر الحشيش ولكنه إيجابي لمخدري الترامادول والهيروين وعلى ذلك قام دفاع المتهم بالدفع بالبطلان استندادا إلى التحليل إلاً أن المحكمة أخذت بإجراء النيابة بما أنها صاحبة الاختصاص الأصيل فى الضبطية القضائية أسفرت الضبطية عن تعاطي المتهم للترامادول والهيروين حتى ولو لم يتم ضبطهما بحوزته.