النائبة صبورة السيد: بدء جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة في بناء مستقبل مصر

أكدت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني، 3 مايو المقبل، تكتسب أهمية بالغة من حيث التوقيت ومشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية فيها، لافتة أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني تأتي وسط تحديات كبيرة على الساحة وستكون هذه التحديات على مائدة الحوار.

الحوار الوطني تدشين لمرحلة جديدة تقودنا نحو الجمهورية الجديدة

وأضافت النائبة صبورة السيد، في بيان، أن الحوار الوطني يعد تدشين لمرحلة جديدة تقودنا نحو الجمهورية الجديدة، ففي هذه المرحلة تجري المناقشة والتشاور وتبادل الرؤى والأفكار من أجل الخروج بنتائج إيجابية تمكنا من تجاوز الأزمات الراهنة.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني، الأربعاء المقبل، تؤكد جدية الحوار والعزم على مواصلته في ضوء كل التحديات التي تحيط بالمنطقة من أزمات وصراعات بالجملة، كما أنها خطوة مهمة في بناء مستقبل الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الأزمات سيكون لها نصيب من العرض والمناقشة في الجلسات التي ستعقد.

قضايا الحوار الوطني

وتابعت النائبة صبورة السيد: «الحوار الوطني لا يمكن لأحد أن يغفل دوره فأهميته تكمن في فتح ملفات وقضايا مهمة»، مشيدة بالجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس أمناء الحوار الوطني حيث يستمع لكل وجهات النظر ويحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع من أجل الخروج بمخرجات إيجابية وذات تأثير لحل مشكلات وقضايا عديدة.