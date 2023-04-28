ضياء رشوان: الحوار الوطني ينطلق الأربعاء.. واستبعاد التصويت في كل القضايا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الثقة حتى هذه اللحظة وصلت إلى نسبة عالية جداً تكفي للبدء في التداول حول الحوار الوطني، لافتاً أن الحوار يجري افتتاحه يوم الأربعاء المقبل.

19 عضواً في مجلس الأمناء

وأوضح «رشوان» خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة» على قناة «ETC»، أن مجلس الأمناء كان أول ثمرة للثقة، ويضم 19 عضواً، إضافة لرئيس الأمانة الفنية والمنسق العام، جرى اختيارهم جميعاً بالتوافق الذي يعكس التوازن.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء في الحوار الوطني عكس أول تجربة في بناء هيكل، والجميع ممثل ولا يستبعد فيه أحد، لافتاً أن وظائف مجلس الأمناء كثيرة في لائحته التي وضعها المجلس بنفسه، وهي سابقة قانونية تدل على أن هذا الحوار هو ملك لأصحابه، وليس جهة أخرى.

استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار

ولفت أن مجلس الأمناء وضع في لائحته استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار، وإذا أصدرت لجنة رأيين فإن مجلس الأمناء لن يصوت ولن يستبعد أحد الرأيين أبداً، ولكن دوره فقط دراسة ما إذا كان هناك عائق دستوري.