«المستقلين الجدد»: الحوار الوطني هدفه تحديد أولويات العمل المرحلة المقبلة

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا لعقد حوار وطني جاد منذ عام تقريبًا من أجل تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وبالتالي منذ بداية هذه الدعوة، عُقدت جلسات وحوارات ومناقشات كثيرة للغاية ودعوات لأكثر من 400 جهة.

وأوضح «عناني»،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أشار إلى أنَّه تمّ الاتصال بكل الأحزاب السياسية سواء معارضة أو غير معارضة على مدار عام، كما أنه كان هناك مئات من اللقاءات مع النقابات المهنية التي تضم ملايين المصريين، فضلًا عن اللقاءات التي تمت من مجلس الأمناء والمنسق العام والأمانة الفنية، إلى جانب اللقاءات مع المجتمع المدني والأهلي.

هناك محاولة لبناء جسور الثقة بين العامة

وأضاف أنَّ هناك محاولة لبناء جسور الثقة بين العامة بهدف خلق قاعدة مشتركة في حوار وطني حقيقي لتحديد كل القضايا الهامة التي تخص المواطن المصري على الأصعدة كل والوصول إلى مقررات مهمة وحقيقة لتنير الطريق ووضع خارطة له حول أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

لا يوجد موعد معين لنهاية جلسات الحوار الوطني

وتابع أنَّه لا يوجد موعد معين لنهاية جلسات الحوار الوطني، موضحًا أنَّه لا يمكن وضع سقف زمني محدد لهذه الجلسات وذلك طبقا للوائح الداخلية التي تحكم الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنَّه في حالة تمّ وضع وقت زمني محدد فهذا يعني أن تلك المقررات متفق عليها مسبقًا، مضيفًا أنَّ الموضوعات التي ستُطرح لن تنتهي بالتصويت، وهذا يعني أن سقف المناقشات مفتوح للوصول إلى أفضل المخرجات.