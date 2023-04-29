8 ممنوعات في لجان امتحانات الترم الثاني بجامعات مصر

أعلنت عدد من الجامعات المختلفة بعض الممنوعات في لجان امتحانات الترم الثاني بجامعات مصر، لضمان أداء وانضباط لجان الامتحانات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ممنوعات في لجان امتحانات الترم الثاني بجامعات مصر

وأصدرت الجامعات بيانات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأهم الممنوعات في لجان امتحانات الترم الثاني بجامعات مصر، وناشدت طلابها بضرورة تجنبها حتى لا يُعرضوا أنفسهم للعقوبات، وجاءت هذه الممنوعات على النحو التالي:

- عدم استخدام الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الترم الثاني.

- لن يُسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة على الأقل.

- ممنوع على الطلاب الدخول بسماعات البلوتوث التي تُستخدم في الغش.

- لن يُسمح بدخول المذكرات أو أي أوراق لها صلة بالامتحان.

- يجب على الطلاب عدم الاعتداء اللفظي على المراقبين.

- لن يُسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات شخصية.

- محاولة الغش تُكلف الطالب مادتين وليس المادة التي حاول الغش بها.

- أعمال الشغب داخل لجان الامتحانات قد تؤدي إلى الفصل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالجامعات

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الترم الثاني 2023 بالجامعات وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقاً للوائح الكليات، سواء المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المعاهد بجميع المحافظات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الحكومية.