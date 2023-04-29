وزير التموين: طرح أرز مستورد من الهند بسعر 20 جنيها للكيلو قريبا

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيجري استيراد أرز من الهند وطرحه في الأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو، قريبا.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم المستورد من الأرز سيحدث إتاحة ووفرة في سلعة الأرز أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكد حتمية وضرورة رفع أسعار السلع التموينية المدعمة التي لم تشهد أي زيادة منذ فترة كبيرة من أجل ضمان استمرارها وإتاحتها أمام المواطنين.