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وزير التموين: طرح أرز مستورد من الهند بسعر 20 جنيها للكيلو قريبا

كتب:

وفاء الصعيدي
12:06 م | السبت 29 أبريل 2023
وزير التموين

وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيجري استيراد أرز من الهند وطرحه في الأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو، قريبا.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم المستورد من الأرز سيحدث إتاحة ووفرة في سلعة الأرز أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكد حتمية وضرورة رفع أسعار السلع التموينية المدعمة التي لم تشهد أي زيادة منذ فترة كبيرة من أجل ضمان استمرارها وإتاحتها أمام المواطنين.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.