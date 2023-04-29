وزير التموين: طرح 110 آلاف طن ذرة صفراء مستوردة في البورصة لخفض أسعار الدواجن

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر العلف أحد المشاكل الأساسية في الأسعار، بسبب القدرة على توفير العملة ونقص الذرة الصفراء المتاحة للعلف وبذرة فول الصويا.

وأعلن وزير التموين خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، استيراد 110 آلاف طن من الذرة الصفراء، وبدء طرحها في البورصة بسعر 13 ألفا و600 جنيه للطن لأصحاب مصانع الأعلاف من أجل إحداث تأثير على السعر الكلي للعلف وإحداث اتزان في أسعار الدواجن.

وأكد وزير التموين أن موافقة مجلس الوزراء على استيراد دواجن مجمدة نتج عنه انخفاض في أسعار الدواجن المحلية بعد كثرة الضخ في الأسواق وإتاحتها للمواطنين.

وزير التموين يحذر: غلق أي منشأة تتورط في خلط القمح المحلي مع القمح المستورد

وحذر الدكتور علي المصيلحي، من استخدام القمح في صناعة الأعلاف، مشددا على أنه سيجري غلق أي منشأة تقوم بخلط القمح المحلي مع القمح المستورد.

وأشار إلى تحرير قضية في محافظة البحيرة، منذ يومين، لمطحن قام بخلط القمح المحلي مع المستورد، وغلق المنشأة وإبلاغ النيابة.

وأضاف وزير التموين، أنه جرى استيراد 600 ألف طن قمح بسعر 293 دولار للطن.