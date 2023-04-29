«قعدة هزار تنتهي بجريمة».. القصة الكاملة لقتل «وحيد» على يد صديقه بالمطرية

«وصلة هزار» جمعت شابين كلاهما في العقد الثالث من العمر، إذ وقف «وحيد وجمال» بالقرب من منزل أحدهما في أحد الشوارع بالمطرية يتبادلان الهزار، فجأة تعالت الأصوات وتوالت الضربات بالأيدي في شجار عنيف، أمسك أحدهما بسكين كان يخفيها في ملابسه وطعن الآخر فسقط على الأرض في دمائه ومات على الفور.

طعنات في الصدر

طعنات «جمال» في جسد صديقه «وحيد» أمس الأول كانت تسبق سكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية الذين حضروا على صرخات المجني عليه ولم يتمكنوا من إنقاذه حتى محاولات إسعافه ونقله إلى المستشفى انتهت بالفشل ووفاته قبل دخوله للمستشفى، وبسؤال المتهم اعترف بجريمته زاعمًا أنه كان يضحك مع صاحبه قبل الجريمة بدقائق لكن الهزار تسبب في حدوث مشاجرة بينهما انتهت بقتل المجني عليه بطعنات في الصدر.

الهزار تسبب في مقتل شاب بالمطرية

وقف المتهم أمام النيابة العامة أمس محاطًا بأدلة الاتهام وشرح تفاصيل الواقعة وأن ما حدث كان بسبب «الهزار الثقيل» من صديقه بعد توجيه عبارات غير صحيحة آثارت غضبه وأمسك السكين وطعن به صديقه أثناء وقوفهما في الشارع وبعدها وقف حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، وخلال التحقيق نسبت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحفظت على السكين وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية.

شهود العيان يشرح وجريمة المطرية

قضى المتهم 5 ساعات متصلة في النيابة العامة التي واجهته بأدلة الاتهام وأقوال شهود العيان الذين أقروا أن المتهم أسرع في طعن صديقه بالطعنات في الصدر وأن مدة الجريمة لم تستغرق سوى 5 دقائق وأن تأخر وصول الجيران لفض المشاجرة كانت بسبب أنهم يعرفون أن الشابين صديقين ودائما ما يتبادلان الهزار بصوت عال وبالأيدي في أحيان كثيرة.

عقوبة المتهم بقتل صديقه عمدًا

من جانبه، يقول الخبير الأمني حازم محمد أن المتهم بقتل صديقه في المطرية يخضع لعقوبة القتل العمد وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة التي جمعت أدلة الاتهام وبناء على ذلك فإن عقوبته تصل إلى الإعدام إذا ما ثبت للمحكمة أن المتهم تعمد إزهاق روح المجني عليه بالطعنات في الصدر.