من التغيب إلى القتل.. القصة الكاملة للعثور على جثة بالمجاري في أسوان

واقعة بشعة شهدها مركزا كوم أمبو ونصر النوبة بمحافظة أسوان، بعدما تغيب سائق «توك توك» عن المنزل في ظروف غامضة، وحتى العثور على جثته طافية في أحد المجاري المائية بمركز نصر النوبة، «الوطن» تستعرض تفاصيل الواقعة المؤلمة منذ بداية التغيب عن المنزل وحتى كشف أجهزة الأمن ملابسات وكواليس الجريمة.

بلاغ إلى مركز شرطة كوم أمبو

بدأت الحكاية بتغيب سائق «توك توك» في ظروف غامضة عن المنزل، وانتظر أفراد أسرته عودته ولكنه لم يعد، بعدما كان قد خرج صباحاً مثلما يفعل يومياً ليعمل على «التوك توك»، وعلى الفور تحرك والد السائق المتغيب إلى مركز شرطة «كوم أمبو» من أجل تقديم بلاغ بتغيب نجله، وعدم عودته إلى المنزل مرة أخرى.

العثور على جثة مجهولة في المياه بـ«نصر النوبة»

في مركز نصر النوبة والذي يقع شرق مركز كوم أمبو، لاحظ الأهالي بعدها بأيام ظهور جثة مجهولة طافية في أحد المجاري المائية ومصابة بجروح في أماكن متفرقة بالجسم، وعلى الفور أبلغ الأهالي قسم الشرطة بالعثور على الجثة.

استدعاء والد سائق التوك توك للتعرف على الجثة المجهولة

بعد وصول البلاغ إلى الأجهزة الأمنية في أسوان، تم استدعاء والد السائق للتعرف على الجثة المجهولة وبالفعل أقر أنها تخص نجله المتغيب.

الأجهزة الأمنية تكشف المتهمين في الواقعة

على الفور، تم تشكيل فريق البحث من قطاع الأمن العام مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن أسوان، من أجل كشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شخصين أحدهما له معلومات جنائية ويقيم المتهمان في مركز كوم أمبو.

اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة

ونجحت أجهزة الأمن في استهداف المتهمين والقبض عليهما، وبعد مواجهتهما بالواقعة، اعترفا بارتكابها، وأنهما استدرجا سائق التوك توك بحجة أنهما يريدان أن يصلا إلى إحدى القرى في مركز نصر النوبة، وبشكل مفاجئ قاما بخنق المجني عليه من خلال استعمال «حبل» واعتديا عليه بـ «كتر» حتى تأكدا أنه فارق الحياة، وألقياه في المياه من أجل الاستيلاء على التوك التوك وهاتفه المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.