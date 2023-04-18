مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12.. هل يتراجع مصطفى خاطر عن قرار القتل؟

شهدت الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل، تراجع الفنان مصطفى خاطر الذي يجسد شخصية «يوسف» عن قتل الطبيب النفسي سهام «الفنان محمد عبدالرحمن»، إذ بدأ يشعر بالتعاطف مع الدكتور سهام، وبدأ يفكر جديًا في عدم تنفيذ قرار قتله، بعد انتهاء المهلة المحددة له.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12

وينتظر الجمهور، ماذا سيحدث في الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، بعدما شاهد يوسف علاقة سهام ببناته الصغار، ومدى الحب الذي يربط بينهم وتعلق البنات بوالدهم.

مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل ويعاد 6 مرات يوميًا عبر 4 قنوات، وهي: dmc، وقناة dmc دراما، وقناة الحياة، وقناة الحياة مسلسلات، وذلك في عدة أوقات على مدار اليوم

عرض يوميا على dmc دراما في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

ويعرض يوميًا مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، وفي تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

موعد عرض إعادة الحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل- يعرض على قناة DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء.

مسلسل كشف مستعجل

ومسلسل كشف مستعجل من المسلسلات القصيرة الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

المسلسل من بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.