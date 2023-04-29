ضبط 11 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 11 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر خلال حملات رقابية مفاجئة بنطاق مركز بلبيس، بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية وغير الغذائية.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والرقابية، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، والمرور على التجار التموينيين ومشروع جمعيتي، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

حملة رقابية على المحال والمنشآت الغذائية

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، حملة رقابية على المحال والمنشآت الغذائية، وتمكنت من تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي:

- تحرير محضر رقم (6500) جنح مركز بلبيس، ضد مدير مصنع أسمدة ومخصبات زراعية ببلبيس، وضبط 11 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر من مضادات السموم، وفطريات سائلة، كبريت خام، مبيدات فطرية زراعية، وإدارة نشاط بدون ترخيص، وجرى حفظ المضبوطات تحت إذن وتصرف النيابة العامة للعرض واتخاذ اللازم.

التحفظ على 5 كراتين مكرونة

- تحرير محضر رقم (7460) جنح مركز بلبيس، ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية ميت جابر، لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 5 كراتين مكرونة بإجمالي 100 كيس مكرونة، وحفظ المضبوطات تحت إذن وتصرف النيابة العامة وجاري العرض عليها.

- تحرير محضر رقم (6966) جنح مركز بلبيس، ضد صاحب بقالة تموينية بناحية قهلة الجبلة، لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية للجمهور.