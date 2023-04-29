افتتاح الإدارة التعليمية الأزهرية والمجمع ببئر العبد بشمال سيناء

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مبنى الإدارة التعليمية الأزهرية والمجمع الأزهري ببئر العبد، بتكلفة بلغت 48 مليون و473 ألف و508 جنيهًا.

افتتاح مبنى الإدارة التعليمية الأزهرية

جاء ذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، لشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

احتفال عيد تحرير سيناء

وقال المحافظ إن الافتتاحات تأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

13 مليون تكلفة الإدارة التعليمية

وقال الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن الإدارة التعليمية تضم 4 طوابق «بدروم-أرضي-علوي» وتحتوي على 15 مكتب إداري و4 مخازن وقاعتي تدريب وقاعة اجتماعات، وأنشأت على مساحة 2088 متر مربع، بتكلفة بلغت 13 مليون و144 ألف و508 جنيهًا.

وأضاف أن المجمع الأزهري يضم معهد للفتيات ومعهد للبنين واستراحة للمعلمين، ويضم طابقين على مساحة 8750 متر مربع، ويستوعب نحو 900 طالب وطالبة، بينما تستوعب الاستراحة 20 معلمًا، وانشئ بتكلفة بلغت 35 مليون و329 ألف جنيه.

من جانبه أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، إنه تم تسمية 3 قاعات في مبنى الإدارة التعليمية الأزهرية ببئر العبد، الأولى باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والثانية باسم الشهيد مصطفى عبيدو، والثالثة باسم الشهيد عبد الله محمود عيسوي.