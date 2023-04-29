كريم عفيفي ينشر بوستر فيلم «مطرح مطروح»: «استعدوا.. هانت»

ينتظر الفنان كريم عفيفي طرح فيلم «مطرح مطروح» في دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

كريم عفيفي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

وشوق كريم عفيفي جمهوره ومتابعيه لفيلم «مطرح مطروح»، عن طريق نشر بوستر الفيلم عبر خاصية «أستوري» بحسابه على موقع «إنستجرام»، وعلق قائلا: «استعدوا بقا هانت».

وتدور أحداث فيلم مطرح مطروح في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ«بويكا»، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يدخل في شجار مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في عديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

مسلسل «رمضان كريم2»

يذكر، أن آخر أعمال كريم عفيفي كانت مسلسل «رمضان كريم 2»، الذي عُرص ضمن في موسم رمضان 2023، من بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، وبيومي فؤاد وسلوى خطاب وويزو، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله.