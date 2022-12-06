كريم عفيفي يتصدر أفيش فيلم «مطرح مطروح».. يُعرض في الموسم الشتوي

طرح الفنان كريم عفيفي، بوستر فيلم «مطرح مطروح»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي خلال الموسم الشتوي، وذلك بعد انتهاء تصوير أحداثه خلال الفترة الماضية.

ونشر كريم عفيفي، البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليه: «توكلنا على الله، أفيش فيلم مطرح مطروح قريبا».

نجوم الفن ينهئون كريم عفيفي بفيلم «مطرح مطروح»

وحظي البوستر بردود فعل واسعة، خاصة من الفنانين، حيث كتب محمد أسامة أوس أوس: «أيوه يا كوكو، مبروك ياحبيب قلبي»، وقال محمد أنور «مبروووووك يا كيمو»، بينما كتب أحمد الشامي «أيوه يا عم كريم يا حلو، ربنا يبارك يا حبيبي».

أبطال فيلم «مطرح مطروح»

فيلم «مطرح مطروح»، من بطولة محمود حميدة، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وسكوت أدكنز، ومن تأليف محمد عز ولبيب عزت وأحمد محارب وخليفة سمير، وإخراج وائل حسان.

كريم عفيفي يواصل تصوير مسلسل «رمضان كريم 2»

وفي سياق آخر، يواصل كريم عفيفي تصوير مسلسل «رمضان كريم 2»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2023، ويشارك في بطولته سيد رجب، وويزو، وبيومي فؤاد، ومحمد لطفي، وأحمد صيام، ونجلا بدر، وسلوى عثمان، وصبري فواز، ونهى صالح، وكريم الأبنودي، ورانيا فتح الله، وشريف حسني.