كريم عفيفي: أول سيارة اشتريتها كانت 128.. وكل يوم البطارية تتسرق منها

قال الفنان كريم عفيفي، إن أول سيارة اشتراها كانت 128، متابعا: «حوشت 15 ألف جنيه، وفتحت بيهم مشروع بلايستيشن، والمشروع فشل، فبعت أجهزة البلايستيشن فأخذت الـ15 ألف جنيه، واشتريت سيارة».

كل يوم أجد بطاريتي اتسرقت

أضاف كريم عفيفي، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة «on»: «كنت كل يوم أنزل كى أقود السيارة فأجد البطارية قد سرقت، فاشترى بطارية ثم يتم سرقتها كل يوم، فقررت أن أضع البطارية داخل السيارة ففوجئت أن البطارية سرقت أيضا من داخل السيارة وتم سرقة الكاسيت أيضا، وحتى الآن لم أعرف من يسرق البطاريات، وكان هذا في بداية انضمامي لمسرح مصر».

وتابع كريم عفيفى: «السيارة لم يكن لديها رخصة، وكان لدى أوراق خاصة بالسيارة أضعها بداخلها، وفي إحدى المرات ركب معى أحد زملائنا فى مسرح مصر، وقال (إيه المزبلة دى؟) فرمى الأوراق فلم يعد للسيارة أوراق».

بحب فوازير نيللي وشيريهان

أوضح الفنان كريم عفيفى، أنه يحب سماع المطرب محمد فؤاد، متابعا: «كنت أجد والدتي تبكي وهى تسمع أغنية كتاب حياتى يا عين لحسن الأسمر، وأسألها لماذا تبكين، وبحب فوازير نيللى وشيريهان».