«الداخلية»: تنفيذ 85864 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا المخدرات

ضبط 340 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 361 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت «113,432 كيلوجرامًا».

كمية من مخدر البانجو وزنت «22,970 كيلوجرامًا».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «17,185 كيلوجرامًا».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «9,360 كيلوجرامًا».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «3,965 كيلوجرامًا».

كمية من مخدر الآيس وزنت «2,435 كيلوجرامًا».

كمية من مخدر الشابو وزنت «1,950 كيلوجرامًا».

كمية من مخدر البودر وزنت «991 جرامًا».

عدد «7465» قرصًا مخدرًا.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهمًا، وذلك على النحو التالي:

«10» بنادق آلية.

«21» بندقية خرطوش.

«4» طبنجات.

«146» فردًا محليًا.

«225» طلقة مختلفة الأعيرة .

«25» خزينة متنوعة.

ضبط «212» قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ «85864» حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

«374» حكم جناية.

«28580» حكم حبس جزئي.

«5309» أحكام حبس مستأنف.

«40794» حكم غرامة.

«10807» مخالفات.

مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيلين عصابيين ضما «4» متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.

مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط 30 متهما.

ضبط القائمين بأعمال البلطجة

ضبط 22 متهمًا.

ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط «240» دراجة نارية مخالفة.

ضبط المخالفات المرورية

ضبط «18879» مخالفة مرورية متنوعة.

مجال فحص السائقين

فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.