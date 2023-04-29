القس بولس حليم: الإعلام يسهم في تشكيل شخصية وثقافة المواطنين

قال القس بولس حليم مسؤول قطاع التدريب والمؤتمرات بالمركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية، إنَّ الإعلام يسهم في تشكيل شخصية وثقافة المواطنين، حتى أنَّها قد تساعد في اتخاذ قرارات حياتية التي يمر بها الإنسان في حياته اليومية بالإضافة إلى تكوين توجهات معينة، فالإعلام ممكن أن يشكل الشخصية الإنسانية، مضيفا إن الصحفي صاحب رسالة هامة.

وأضاف أنَّ الكلمة المكتوبة هي مؤثر قوي ولا تمر بل تستقر في الوجدان وتخرج الكلمة في شكل قرارات مصيرية، لذلك لابد وأن يهتم بكل كلمة يكتبها الصحفي، ومن يملك الثقافة يملك القرار فالحروب الآن هي الحرب المعلوماتية فالإعلام أصبح مؤثر حتى في قيادة العالم، فالعالم الافتراضي سرق حياة الإنسان فأصبح هناك عالم جديد، وفي ذلك لابد وأن يكون للإعلام دورًا قويًا في التوعية في ذلك.

وأضاف القس بولس إنَّ للإعلام دورًا في التأثير في اتخاذ القرارات والتأثير قد يكون واسع المدى قد يصل لأبعد مكان وأيضا له تأثيره في تشكيل الرأي العام ومصير مجتمع بأكمله، متابعًا أنَّ الإعلام لابد وأن يكون دوره إنقاذ المجتمع و الأسر والاقتصاد من الخطر الذي يحيط بالمجتمع فرسالة الإعلام هامة جدا في حماية الشباب.

وأوضح أنَّ نسبة الأمية تعطي فرصة كبيرة لتزييف الوعي وبعدما كنا نقول أن الصورة لا تكذب أصبحت للأسف الصورة تكذب فقد يتم فبركتها والفيديو أيضا يمكن فقد فبركته، وهنا تكمن خطورة الإعلام في التوعية من تزييف الوعي، مشددًا على أنَّ للإعلام دوره في رفع الوعي السياسي والمجتمعي والثقافي، فالمشكلة في قيادة الفكر التنويري والتثقيفي.