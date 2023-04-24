الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني.. الكنيسة تنفي سفره لإجراء فحوصات طبية

أصدر القمص موسى ابراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا حول الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، نافيا صحة ما تردد حول سفره إلى أوروبا، لإجراء عدد من الفحوصات الطبية عقب زيارته للفاتيكان.

بيان الكنيسة حول صحة البابا تواضروس

وجاء نص البيان «بعد أن تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا لا أساس لها من الصحة بخصوص الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، نؤكد أن قداسته بصحة جيدة ويمارس نشاطه الرعوي بشكل طبيعي».

الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني

وأضاف «ومعلوم أن لقداسة البابا ملف صحي بإحدى مستشفيات أوروبا منذ 15 عاما، يجري من خلاله المتابعات الدورية الروتينية».

وبحسب مصادر داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فأن الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، مستقرة ويتمتع بحالة صحية جيدة، خاصة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في عيد الميلاد الماضي، والذي دخل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة لإجراء فحوصات طبية معتادة، أثبتت سلامته الصحية، وأن ما تعرض له لم يعدوا عن كونه إرهاقا نتيجة المجهود البدني الذي بذل خلال تلك الفترة.

وقضى البابا تواضروس الثاني، فترة من الراحة بناء على تعليمات الأطباء قبل أن يعود لمزاولة مهام عمله من جديد، وتحدثت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني في تلك الفترة بشفافية كاملة.

وسبق وخضع البابا تواضروس الثاني، إلى عملية جراحية في العمود الفقري بأحد مستشفيات ألمانيا نتيجة انزلاق غضروفي يعاني منه منذ سنوات، وخضع لعلاج طبيعي في بعض المراكز الصحية في النمسا.