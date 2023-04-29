المنوفية تحتفل بذكرى تحرير سيناء بأمسيات دينية ونهائي دوري مراكز الشباب

تواصلت احتفالات قرى محافظة المنوفية بمناسبة الذكرى 41 لعيد تحريرسيناء، بإقامة عديد من الندوات الثقافية عن أبطال الجيش المصري.

وباتكرت قرية مصطاي بمركز قويسنا شكلا وصورة جديدة من مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة، حيث قرر بعض شباب القرية إقامة أمسيات دينية بحضور كبار مشايخ وقراء القرآن الكريم المعتمدين في التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، وكذلك علماء الأوقاف والأزهر الشريف، بينما أقام شباب آخرون نهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم على استاد ملعب مركز شباب مصطاي، برعاية مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، وتحت شعار «مصر بتفرح في ذكرى تحرير سيناء».

القارئ حجاج الهنداوي يفتتح الأمسية الدينية

وفي قرية مصطاي، أقيمت مساء أمس إحدى أمسيات الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، بحضور القارئ الإذاعي الشيخ حجاج الهنداوي، وبحضور المبتهل الدكتور أحمد شفيق، وكلمة ألقاها الشيخ عامر عبد الله، مدير المنطقة الأزهرية بقويسنا سابقا، والتي تحدث فيها عن حب الأوطان والاستقامة على طاعة الله بعد شهر رمضان.

تعميق روح الانتماء للوطن بين النشء والشباب

من جانبه، قال المحاسب محمد صبري كرتة، المنسق العام للاحتفالية، إنه تم التحضير لتنظيم الأمسية بمشاركة عدد كبير من شباب القرية، في إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى عيد تحرير سيناء، من خلال تنمية الوعي بحب الأوطان بين الأجيال الحديثة والنشء.

احتفالات تحرير سيناء في مراكز الشباب

وعلى الجانب الآخر، احتفل شباب القرية بأعياد تحرير سيناء بتنظيم نهائي دوري مراكز شباب قويسنا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمدينة.

وقامت اللجنة المنظمة لحفل الختام، برئاسة محمد فرحات الرئيس الشرفي لمركز شباب مصطاي، وياسين علي رئيس مجلس الإدارة، بتوزيع الهدايا والجوائز على فريق مصطاي الفائز بالبطولة، وفريق مركز شباب شرانيس صاحب المركز الثاني.