الطرق الصوفية تحتفل اليوم بالمولد النبوي في أمسية دينية بمسجد الحسين

تحتفل مشيخة الطرق الصوفية اليوم بالمولد النبوي الشريف، الذي تمر ذكراه اليوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول، ومن المقرر أن تقيم مشيخة الطرق الصوفية أمسية دينية بعد صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين.

كما نفت المشيخة العامة للطرق الصوفية، وجود مسيرات احتفالات بالمولد النبوى، مؤكدة اقتصارها على أمسية دينية بمسجد الإمام الحسين، بحضور لفيف من القيادات الدينية والمسئولين.

الطرق الصوفية: لا صحة لوجود مسيرة أو موكب للاحتفال بالمولد النبوي

وأكد أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، عدم وجود أي مسيرة أو مواكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف لهذا العام، وذلك بسبب استمرار جائحة كورونا، حيث تؤكد المشيخة العامة على اتخاذها كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين.

وأهابت المشيخة العامة للطرق الصوفية بأعضاء الطرق الصوفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع أي تجمعات للحفاظ على سلامتهم.

وأوضحت المشيخة أنه ستقام فعاليات المولد داخل مسجد الإمام الحسين فقط، وذلك بتنظيم أمسية دينية يشارك فيها عدد كبير من شيوخ وعلماء الطرق الصوفية احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

واختتم قنديل بيان المشيخة قائلا إن «الطرق الصوفية حريصة أشد الحرص على مريديها وأتباعها، حيث تهدف بالأساس للحفاظ عليهم من هذه الجائحة لذلك سيقتصر الاحتفال على الفعالية الدينية بمسجد الإمام الحسين فقط».

المفتي: كل مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي مباحة شرعا

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، علق على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا أن كل المظاهر التي تدل على الاحتفال بالنبي مما لا يتعارض مع المبادئ الكلية للشريعة، ولا يأتي على حكم شرعي بالإبطال، فهو حلال حتى لو استحدثناه وحتى لو استُحدث فيما بعد، فهو يدخل في «حظيرة الشريعة»، مشددًا على أن شراء الحلوى والتهادي بها مباح شرعًا.

وأكد المفتي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي والفرح به من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ويعتبر من أعظم إطلالة للرحمة الإلهية على الخلق أجمعين، لافتًا إلى أن النبي ولد في ليلة 12 من شهر ربيع الأول، وهي الليلة التي استضاء الكون فيها بأنواره الشريفة، وعمَّ النور على كل الأرض واستبشر بمولده الكون.