الإعدام شنقا لسيدة بسوهاج بتهمة قتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بإعدام المتهمة «ش. ج» ربة منزل شنقا، لاتهامها بقتل الطفلة المجنى عليها «م. س»، لسرقة قرطها الذهبي، بدائرة مركز المراغة.

إعدام سيدة قتلت طفلة لسرقة قرطها الذهبي

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون جندي.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المراغة بالعثور على جثة الطفلة 10 أعوام ملقاة في ترعة نجع حمادي.

خنق الطفلة جارتها عن طريق كتم أنفاسها

وكشفت التحريات أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة حيث قامت بخنق الطفلة جارتها عن طريق كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم وضعت جثتها فى جوال وألقتها بترعة نجع حمادي بناحية قرية الحريدية دائرة المركز.

وتبين من التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة لوجود خلافات مالية بينها وبين والدة الطفلة المجنى عليه كما استولت على قرطها الذهبي وفرت هاربة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة