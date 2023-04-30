اعترافات المتهمين بالاتجار في الاستروكس والآيس بالمرج

خضع الـ 3 أشخاص المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المرج في محافظة القاهرة، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليهم وبحيازتهم كميات من مخدر الاستروكس والآيس، واعترفوا خلالها بتفاصيل حيازة المخدرات والاتجار فيها.

الاتجار في الاستروكس والآيس

وقال أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق: «كنا بنتاجر إحنا التلاتة في الاستروكس والآيس، وبناخدهم من تاجر قاعد في شبين القناطر، ونقسمهم ونبيعهم على زباينا».

وأضاف المتهم أثناء التحقيق معه بأنهم يوزعون المواد المخدرة على زبائنهم من خلال مقابلتهم في أماكن محددة يتفق عليها الطرفان، وأنهم كانوا يحافظون على سرية تجارتهم حتى لا يكشف أحد أمر الإتجار في المخدرات، مضيفاً: «رغم السرية في الشغل لكن في الاخر بردو اتقبض علينا احنا التلاتة والتاجر اللي بناخد منه».

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الجمعة القبض على 3 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة، وكان بحوزتهم كيلو من مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى كميات من مخدر الآيس، مع ميزان حساس، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سيُطبق على المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة في منطقة المرج، المادة 33 من قانون العقوبات، وهي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».