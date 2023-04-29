تطورات جديدة في ضبط تاجر مخدرات بحوزته طن بانجو و20 كيلو حشيش بالإسماعيلية

تجري جهات التحقيق بالإسماعيلية، تحقيقاتها في واقعة ضبط طن بانجو و20 كيلو حشيش بحوزة تاجر في الإسماعيلية، قيمتها 3 ملايين جنيه، إذ أمرت بحبس المتهم 4 أيام، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، فضلا عن سرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما توصلت تحريات الشرطة إلى قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وضبط رجال الشرطة، المتهم بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول، بمواجهته أرشد عن مخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وجرى استهداف المخزن المشار إليه، وبتفتيشه عثر بداخله على كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت واحد طن، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3.1 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

تناول قانون العقوبات، عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، لكشف العقوبة طبقًا لمواد القانون، أوضح حسام همام المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة، تبدأ من 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.