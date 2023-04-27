القبض على 69 ديلر مخدرات في محيط الأندية ومراكز الشباب بعيد الفطر

وجّهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات على مدار 4 أيام، عن ضبط 62 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 69 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 45,770 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,295 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس الشابو وزنت 570 جراما، و590 قرصا مؤثرا، و300 قرص ترامادول.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 32 حكما قضائيا متنوعا، وضبط مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية»، وطبنجة صوت، وعدد من الطلقات صوت، و63 هاتفا محمولا، و8 سيارات، و7 دراجات نارية، و21 قطعة سلاح أبيض، و6 موازين.