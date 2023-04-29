«سياحة الإسكندرية»: رفع الرايات الحمراء على الشواطئ ومنع نزول المواطنين

قال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه نظرا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الطقس رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء التي تعني خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

إجراءات لحماية المصطافين خلال ارتفاع الأمواج

وأضاف محمد عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل وتواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

متابعة تحذيرات الأرصاد يومياً

وأكد أنه يتم متابعة تحذيرات الأرصاد يومياً وتضاعف التحذيرات بالشواطئ وترفع الراية الحمراء لتنبيه المواطنين حال كانت هناك خطورة من البحر، وهو ما تم على عدد كبير من شواطئ الإسكندرية اليوم نظراً لارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

تباين ارتفاع الأمواج في بعض الشواطئ

وأوضح أنه يتم التعامل مع كل شاطئ على حدة، وكل شاطئ يكون مستقل بذاته، لأن بعض الشواطئ يكون منسوب المياه بها مرتفع وبعضها يكون منسوب الأرض مرتفع، فيما تهيب محافظة الإسكندرية بالرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.