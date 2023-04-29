«جنايات سوهاج» تقضي بإعدام المتهم بقتل حارس أمن لسرقة 1.5 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بإعدام «م. خ» 18 عاما، طالب، لاتهامه بقتل المجني عليه «ا. ت»، حارس أمن بمدرسة خاصة، بأن قام بوضع سم الفئران له في الطعام بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم وحنا هارون الجندي.

العثور على جثة حارس أمن

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور على جثة حارس أمن بمدرسة خاصة ويدعى «أحمد. ت. ع»، 33 سنة، ويقيم بقرية الإصلاح دائرة مركز البلينا، مسجاة داخل غرفته بالمدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات كشفت التحريات أنه تم سرقة 1.5 مليون جنيه من الخزينة، إضافة إلى هارد كاميرات المراقبة و2 «كيسة» كمبيوتر، وتبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة هو طالب بالصف الثاني الثانوي في إحدى المدارس بدائرة مركز البلينا، وكان يعلم بوجود مبالغ مالية في خزينة المدرسة.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات والقبض على المتهم، اعترف بأنه اشترى علبة كشري للمجني عليه، ووضع بها سم فئران، وبعد أن تناولها الحارس بدأ يفقد الوعي، فقام بكتم أنفاسه بوسادة إلى أن فارق الحياة، واستولى على المبالغ المالية الموجودة في الخزينة، وبلغ جملتها 1.5 مليون جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.