مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم.. المغرب في القاهرة الساعة 7:31

نشرت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات والمدن المختلفة بأنحاء الجمهورية، وذلك بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث تشغل المواعيد في تلك الفترة بال كثيرين بعدما تم تغيير الساعة في منتصف ليل الخميس، وفقا لما قرره مجلس الوزراء في بيان له، من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

وتعرض السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، وفق هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة وفق التوقيت المحلي لكل مدينة، وهو ما نعرضه فيما يلي وفق العمل بالتوقيت الصيفي.

موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

موعد الشروق: 6:14 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:53 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:31 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:55 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

موعد الشروق: 6:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:58 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:38 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا اليوم

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

موعد الشروق: 6:14 صباحًا.

أذان الظهر: 12:53 صباحًا.

أذان العصر: 4:31 مساءً.

أذان المغرب: 7:33 مساءً.

أذان العشاء: 8:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

موعد الشروق: 6:19 صباحًا.

أذان الظهر: 12:53 صباحًا.

أذان العصر: 4:25 مساءً.

أذان المغرب: 7:27 مساءً.

أذان العشاء: 8:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

موعد الشروق: 6:16 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 مساءً.

أذان العصر: 4:13 مساءً.

أذان المغرب: 7:16 مساءً.

أذان العشاء: 8:34 مساءً.

تطبيق التوقيت الصيفي

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي، صباح أمس، بتقدم الساعة 60 دقيقة؛ لتصبح الثانية عشر صباحًا هي الواحدة صباحًا، وفقًا لقرار حكومي، ويستمر العمل به حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.