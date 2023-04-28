مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية
كتب:
أحمد حامد دياب
02:38 ص | الجمعة 28 أبريل 2023
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023
يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية خاصة بعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وتقديم الساعة لـ60 دقيقة كاملة، ما تسبب في تغيير مواقيت الصلاة ومواعيد الشروق وغيرها.
«الوطن» ترصد لكم مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية كما يلي:
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.
موعد أذان الظهر: 12:53 مساء.
موعد أذان العصر: 4:30 مساءً.
موعد أذان المغرب: 7:30 مساءً.
موعد أذان العشاء: 8:54 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.
موعد أذان الظهر: 12:59 مساء.
موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.
موعد أذان المغرب: 7:37 مساءً.
موعد أذان العشاء: 9:02 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:48 صباحا.
أذان الظهر: 12:48 صباحًا.
أذان العصر: 4:17 مساءً.
أذان المغرب: 7:19 مساءً.
أذان العشاء: 8:38 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:51 صباحًا.
أذان الظهر: 12:47 صباحًا.
أذان العصر: 4:13 مساءً.
أذان المغرب: 7:16 مساءً.
أذان العشاء: 8:34 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:46 صباحا.
أذان الظهر: 12:49 مساء.
أذان العصر: 4:21 مساءً.
أذان المغرب: 7:22 مساءً.
أذان العشاء: 8:42 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.
أذان الظهر: 12:51 مساء.
أذان العصر: 4:30 مساءً.
أذان المغرب: 7:30 مساءً.
أذان العشاء: 8:56 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 4:44 صباحًا.
أذان الظهر: 12:46 صباحًا.
أذان العصر: 4:17 مساءً.
أذان المغرب: 7:18 مساءً.
أذان العشاء: 8:37 مساءً.
ويجب على الجميع التأكد من مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية لمعرفة المواعيد الصحيحة بعد تغييرها بسبب التوقيت الصيفي.