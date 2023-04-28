يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية خاصة بعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وتقديم الساعة لـ60 دقيقة كاملة، ما تسبب في تغيير مواقيت الصلاة ومواعيد الشروق وغيرها.

«الوطن» ترصد لكم مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:53 مساء.

موعد أذان العصر: 4:30 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:30 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساء.

موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:37 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحا.

أذان الظهر: 12:48 صباحًا.

أذان العصر: 4:17 مساءً.

أذان المغرب: 7:19 مساءً.

أذان العشاء: 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 12:47 صباحًا.

أذان العصر: 4:13 مساءً.

أذان المغرب: 7:16 مساءً.

أذان العشاء: 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحا.

أذان الظهر: 12:49 مساء.

أذان العصر: 4:21 مساءً.

أذان المغرب: 7:22 مساءً.

أذان العشاء: 8:42 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

أذان الظهر: 12:51 مساء.

أذان العصر: 4:30 مساءً.

أذان المغرب: 7:30 مساءً.

أذان العشاء: 8:56 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:17 مساءً.

أذان المغرب: 7:18 مساءً.

أذان العشاء: 8:37 مساءً.

ويجب على الجميع التأكد من مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية لمعرفة المواعيد الصحيحة بعد تغييرها بسبب التوقيت الصيفي.