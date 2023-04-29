أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات.. تخفيضات كبرى

تواصل منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، بيع أسعار اللحوم في المنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في تخفيف العبء على المواطنين ومواجهة جشع التجار، حيث يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم يوميا في المنافذ، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في كافة المحافظات.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في المحافظات

وسجلت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات، انخفاضا كبيرا، وفق الأسعار المعلنة رسميا من قبل مديرية الزراعة، حيث أن سعر كيلو اللحمة الطازجة يصل إلى 180 جنيها، بينما سعر كيلو اللحوم المجمدة يتراوح بين 80 و 135 جنيها، بما في ذلك اللحوم الضاني والكبدة.

إقبال كبير من المواطنين على شراء اللحوم بمنافذ الزراعة

وتشهد منافذ وزارة الزراعة في إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء اللحوم، نظرا لانخفاض أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة مقارنة بالأسواق ومحال الجزارة حيث وصلت أسعار اللحوم إلي 250 جنيها في المتوسط عند العديد من المحال، وتواصل الوزارة دعم المنافذ بالسلع واللحوم في إطار خطة الدولة لتوفير الدعم للمواطنين على مستوى الجمهورية.