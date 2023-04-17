أسعار اللحوم اليوم الاثنين 17-4-2023.. تراجع في سعر الكندوز

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 17-4-2023 تراجعًا، وسجل سعر الكيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة ما بين 230 و280 جنيهًا والسوبر ماركت 220 إلى 320 جنيهًا والكبدة البلدي 350 جنيها.

اللحوم المذبوحة والقائم والمشفاه البلدي والمستوردة

فيما تراجعت أسعار اللحوم المذبوحة والقائم والمشفاه البلدي والمستوردة، لتسجل أسعار الكندوز بين 220 إلى 270 جنيهًا وفقًا للمنطقة والجودة، وسعر المفروم المستورد سجل 200 جنيهًا، ويتراوح سعر الضأن ما بين 280 جنيهًا إلى 320 جنيها والجملي 240 جنيهًا والكبدة البرازيلي عند سعر 110 جنيهات والكبدة البلدي 280 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة الكندوز

وأوضح التجار أنَّ سعر الكبدة الكندوز في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيهًا للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم، فيما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الماعز 230 جنيهًا.