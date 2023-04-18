أسعار اللحوم اليوم في المجمعات والأسوق: «لو هاتشتري قبل إجازة العيد»

كشفت شعبة القصابين بالغرف التجارية، عن استقرار أسعار اللحوم في جميع الأسواق قبل العيد بـ 72 ساعة، وذلك في إطار متابعة الغرفة للأسعار اليومية للحوم بمختلف الأسواق، تزامنا مع توافرها في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار اللحوم اليوم بمحال الجزارة والأسواق

ومن خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، آخر ما استقرت عليه أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية أو محال الجزارة بالأسواق، وجاءت كالتالي:

- عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه.

- البوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو.

- الموزة الكندوز بين 280 و230 جنيها.

- اللحم الجملي بين 210 و220 جنيها.

- اللحم البتلو بين 280 و300 جنيه.

- اللحم المفروم بين 240 و280 جنيهات.

- الكبدة البلدي تراوح بين 280 و300 جنيه.

- السجق البلدي بين 220 و240 جنيها.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- كيلو اللحم المجمد 120 جنيها.

- اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- كبدة طازجة 190 جنيها للكيلو.

- البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو.

- اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- اللحم الضأن المجمد 170 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي المجمد 95 جنيها.

- اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيهات.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيها.

- كيلو لحم قطع مجمد 155 جنيها.

- اللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيها للكيلو.