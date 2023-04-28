أسعار اللحوم اليوم في المنافذ ومحال الجزارة.. الكندوز بـ250 جنيها

تمثل اللحوم أحد أهم مصادر البروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان في حياته اليومية، وتحظى بشعبية كبيرة في العالم لما لها من مذاق جيد، وتتوفر في السوق المصرية مجموعة متنوعة من منتجات اللحوم المختلفة، بما في ذلك لحوم البقر والجمال والأغنام.

كما تباع اللحوم في السوق المصرية بصور مختلفة «طازجة ومبردة ومجمدة»، وتختلف أسعارها بحسب نوع اللحم وجودته وكميته المتاحة في السوق، وتستخدم اللحوم في العديد من الوصفات الشهية في المطبخ المصري.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتشهد أسعار اللحوم اليوم استقرارا ملحوظاً، حيث تتوفر اللحوم الحمراء بكميات كبيرة داخل الأسواق والمعارض ومنافذ وزارتي الزراعة والتموين ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، بصورة طازجة ومبردة ومجمدة.

أسعار اللحوم في مصر

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحمراء مستقرة نسبياً في الوقت الحالي، وتتوفر كميات جيدة من اللحوم الحمراء داخل السوق المصرية، كما أن الطلب تزايد بنسبة 25% تقريباً خلال العيد.

وأوضح أبو صدام أن أسعار اللحوم الحمراء تختلف من مكان لآخر وتتراوح في المتوسط ما بين 230 إلى 310 جنيهات للكيلو، متوقعا زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بسبب اقتراب عيد الأضحى.

أسعار اللحوم اليوم

- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 190 و220 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 240 و280 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 250 و310 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 220 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة ما بين 230 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 140 و190 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 240 و290 جنيها.