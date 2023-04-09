تفاصيل وظائف وزارة الخارجية المصرية.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

كشف الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، تفاصيل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها للعمل كملحق دبلوماسي بالوزارة، على عدة مراحل، من خلال الخضوع لعدة اختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلي، وسيكون الأولوية للحاصلين على الدرجات الأعلى بين المتقدمين.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للتقديم وظائف وزارة الخارجية المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

مسابقة وظائف وزارة الخارجية

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فان المتقدمين لوظيفة ملحق دبلوماسي يخضعون ل3 اختبارات وجاءت كالاتي:

الاختبارات التحريرية

تعقد في الفترة ما بين الاحد 9 يوليو 2023 وحتى الأربعاء 12 من نفس الشهر، وذلك في تمام الساعة 5 مساءً بمقر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA مع العلم أنه يجب على المتقدمين التواجد أمام قاعة الامتحان في تمام الساعة 4 عصرًا، والالتزام لكافة الإجراءات الاحترازية، والتي تتضمن ارتداء الكمامة الطبية.

ويكون جدول الامتحان كالآتي:

اللغات العربية والأجنبية يوم 9 يوليو المقبل، وتكون مدة الإجابة 4 ساعات، ويتضمن الاختبار أسئلة لقياس مدي إجادة المتقدم للغة العربية، والأجنبية.

ويتعين على المتقدم اختيار إحدي اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية كلغة أولي، بينما يتم اختيار اللغة الثانية من القائمة الآتية: «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، اليابانية، الصينية، الروسية، العبرية، الفارسية، التركية»

بشرط أن يكون اللغة الأولي مختلفة عن الثانية، وأن يحصل المتقدم على 60% في كل اختبار كحد أدنى للنجاح.

الاختبار التحريري الثاني يكون يوم 10 يوليو، وخاص بمادة القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، ومدة الإجابة 3 ساعات، وللنجاح يجب أن يحقق المتقدم 60% من مجموع الدرجات.

أما يوم الثلاثاء 11 يوليو فيكون الاختبار التحريري لمادة العلاقات الاقتصادية الدولية، ومدة الإجابة 3 ساعات.

ويوم الأربعاء 12 يوليو تكون مادة العلاقات السياسية الدولية، ومدة الإجابة 4 ساعات، مع العلم انه لن يسمح للمتقدمين للاختبارات الاحتفاظ بأوراق الأسئلة، حيث يجب أن يتم تسليمها مع كراسات الإجابة، ويعتبر المتقدم ناجح في الاختبار التحريري إذا حصل المتقدم على 60% من مجموع الدرجات.

امتحانات الحاسب الآلي والقدرات الشفهية

سيتمكن الناجحين في الاختبار التحريري «سيتم تحديده بعد ظهور نتيجة الاختبارات التحريرية» من التقديم لاختبارات الحاسب الآلي والقدرات الشفهية، حيث سيتم عقد اختبار في الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية لقياس قدرات الناجحين في الامتحان في الموضوعات الآتية:

- Essential Computing Concepts.

- Microsoft Windows.

- Microsoft Word.

- Internet Basic Concepts.

- Power Point.

- Excel.

ومن يجتاز تلك الاختبار فانه سيخضع لاختبار قياس القدرات، ثم يخضع المتقدم لاختبار شفهي في اللغات، ويجب أن يحصل الناجح على 60% على الأقل في جميع الاختبارات

شروط التقديم لوظائف ملحق دبلوماسي

ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط طبقًا لقانون 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانونين رقم 69 لسنة 2009 و26 لسنة 2018، والتي جاءت على النحو التالي:

- المتقدم مصرى الجنسية.

- من أبوين مصريين.

- يتمتع بالأهلية المدنية الكاملة.

- حاصل على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، أو على شهادة أجنبية معادلة، أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية، مع مراعاة أنه: بالنسبة للحاصلين على الشهادات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العليا المصرية الخاصة، والحاصلين على شهادات أجنبية، يشترط أن يكون صادرًا بشأنها قرار معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يكون متزوج من غير مصري، أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري

- محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية حتى إذا كان قد تم رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – ولو كان قد رد إليه اعتباره-.

- وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبي.

- ألا يقل عمره يوم التقديم عن 21 عام ميلادي وألا يزيد عن 27 عام في التاريخ المعلن لبدء امتحان المسابقة وهو يوم الأحد الموافـق 9 يوليو 2023.

- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص الذى تحدده وزارة الخارجية.

خطوات تقديم الطلبات لوظائف الخارجية

ويفتج باب تقديم الطلبات بداية من الاثنين 1 مايو 2023 وحتى الاثنين 22 من نفس الشهر على الموقع الالكتروني للوزارة ويمكن الدخول عليه من هنــا.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف الخارجية

وجاءت المستندات المطلوبة والتي يجب تحميلها على الموقع الالكتروني للوزارة كالآتي:

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة المؤهل الدراسي العالي.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة الخارجية.

- صورة شخصية واضحة ملونة مقاس 4×6.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية بشرط أن تكون من الوجهين.

- للحاصلين على مؤهل عال من الخارج، او من الجامعات الخاصة فيجب أن يقدم شهادة من المجلس الأعلى تفيد بأنه المؤهل معادل للدرجات العلمية التي تمنحها الكليات المصرية.

- استيفاء الإقـرارات اللازمة التي تعدها وزارة الخارجيـة عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المتقدم بطباعة الإقرارات من الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم يتم استيفاءها والتوقيع عليها، وإعادة رفعها على الموقع الالكتروني.