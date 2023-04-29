مدبولي: الانتهاء من إنشاء 82 ألف وحدة سكنية في العبور الجديدة قريبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يسعد كثيرا عندما يزور المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدًا: «إحنا الحقيقة بمناسبة وجودنا في هذا الموقع الجميل وهو مدينة العبور الجديدة، شايف تفاؤل بحجم الإنجاز اللي الدولة المصرية بتعمله، مدينة العبور الجديدة منذ بضع سنوات أو أقل من 4 سنوات، لم تكن موجودة من الأساس».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه في الوقت الحالي بيتم العمل على إنشاء 82 ألف وحدة سكنية، «خلص أكثر من نصهم وهيتسلموا خلال الفترة الحالية ، والنصف الثاني خلال شهور بسيطة جدا، هنا فيه نماذج مختلفة لكل المستويات، بدءًا من إسكان بديل للمناطق الخطرة، الغير آمنة، الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل والشباب ، واسكان الاسر المتوسطة اللي هو سكن مصر، بكل الخدمات».

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يهتم بالخدمات وقام بزيارة مواقع الخدمات قبل زيارة الوحدات السكنية، «تعمدت نشوف الخدمات قبل ما نشوف الوحدات، المواطن مش هيسكن الا لما يطمئن أن الخدمات كلها تبقى موجودة، مش فقط الإسكان اللي الحمد لله الدولة عملت فيه شغل كبير جدا، لازم كلنا نشعر بحجم المشروعات اللي اتعمل في كل البنية التحتية».