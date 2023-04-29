القبض على متهم بأداء حركات استعراضية بسيارته على طريق صلاح سالم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة النزهة، مُعرضًا حياته والمواطنين للخطر.

حركات استعراضية بالسيارة

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.