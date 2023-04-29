«مدبولي»: إنجاز 2 مليار دولار من خطة الطروحات قبل بداية يونيو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البنك المركزي بدأ إعداد البنوك التي تطرح في الطروحات الحكومية، لافتا إلى أنه جرى إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء للتفرغ لتيسير عملية الطروحات ومساعدة تلك الجهات، كما جرى العمل على إعداد مسودة، والاستعانة بمستشار دولي يساعد الحكومة المصرية في عملية الطروحات.

ولفت إلى أنهم يستهدفون قبل بداية يونيو المقبل، انتهاء العمليات وإنجاز 2 مليار دولار من خطة الطروحات.

مصر تحترم التزاماتها بالكامل

وأشار إلى أن العديد من المؤسسات بدأت تتساءل عن قدرة مصر على سداد أقساطها في 2024، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، ومصر تحترم التزاماتها بالكامل وحتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أي التزام، ومصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهناك تنسيق كامل مع البنك المركزي، والتزام كامل بسداد التزاماتنا، وهناك خطة واضحة لتوفير التزاماتنا.